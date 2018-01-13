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السودان يتخذ إجراءات "أشدّ عنفاً" ضد مصر بينها إعلان الحرب!

السودان يتخذ إجراءات
السبت ١٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

كشف سفير السودان بالقاهرة اليوم السبت عن إتخاذ بلاده لخطوات "أشدّ عنفاً" ضد مصر.

العالم - أفريقيا

وأوضح السفير السوداني بمصر "عبد المحمود عبد الحليم" أنّ هناك تطورات مهمة في الأيام القليلة القادمة في هذا الإطار.

وجاء حديث السفير السوداني خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف السودانية بالعاصمة السودانية الخرطوم لتنويرهم بمستجدّات العلاقات السودانية المصرية.

وقال عبدالحليم :"نحن في بداية مسلكنا الدبلوماسي الذي يبدأ بإستدعاء السفير للتشاور ثم لك أيضاً أن تسحب سفيرك ولن يعود وثالثاً أن تطرد سفير الدولة المعنية والرابع أن تقطع العلاقات الدبلوماسية والخامسة أن تعلن الحرب".

وأضاف السفير السوداني: "نحن في بداية الخطوات الدبلوماسية وهذه براعة من متخذ القرار الدبلوماسي والقيادة في البلد".

وأفاد عبد المحمود عبد الحليم بأنّه من الضروري وجود خطة لوضع العلاقات مع مصر في إطارها الصحيح مشيراً إلى أنّ الخرطوم تريد أن تضع هذه العلاقات في إطارها الصحيح بحلّ القضايا والمشاكل العالقة.

وبخصوص إستدعائه من قبل وزارة الخارجية السودانية، صرح عبد الحليم أنّه قد تمّ إستدعائه للتشاور مضيفاً : "قيل لي لماذا تمّ الإستدعاء؟ قلت لهم: يقول المحبون أحلى ما في الهوى التضمين".

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