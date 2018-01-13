أول إستجابة من الحكومة التونسية للإحتجاجات الأخيرة

العالم - تونس

قال مصدر حكومي في تونس اليوم السبت إنّ الحكومة سترفع مساعداتها المالية للعائلات الفقيرة ومحدودي الدخل وذلك في أول ردّ حكومي على الإحتجاجات العنيفة التي إجتاحت البلاد الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر أنّ المساعدات ستأتي ضمن حزمة من القرارات الإجتماعية الأخرى.

وكان إتحاد الشغل ذو التأثير القوي قد دعا مع بداية الإحتجاجات التي قُتل فيها شابّ، إلى رفع الأجر الأدنى وزيادة المساعدات الإجتماعية للعائلات الفقيرة.

وكانت تونس قد شهدت موجة من الإحتجاجات في عدة مدن رفضاً لقانون المالية الذي وضعته الحكومة ويقضي برفع الأسعار وزيادة الضرائب ووصفته المعارضة بأنّه يهدر حقوق المواطنين.

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