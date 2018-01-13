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وكان عدد من الزبائن قد قاموا بالتقاط مقاطع فيديو ترصد هذه الواقعة الغريبة من نوعها، ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إحدى شهود العيان في تصريح لوسيلة إعلامية إن العاملين كانوا يحاولون قدر الإمكان إخراج الخفافيش من المتجر، وأشار آخر إلى أن هذه المخلوقات لم تقدم على مهاجمة أي شخص.

وذكرت تقارير إخبارية أن مفتش الصحة في مدينة "Alvin- ألفين"، التي يوجد بها المتجر الذي شهد الواقعة، قد قام بفحص ذلك المتجر في وقت لاحق من أجل التأكد من عدم وجود خفافيش.

وكذلك كان من المقرر أن يصل "خبير خفافيش" إلى المتجر من أجل محاولة تحديد مكان دخول هذه المخلوقات، كي يتم إغلاقه من خارج المبنى لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى.



