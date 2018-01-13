البث المباشر
الجيش السوري وحلفاؤه يحررون 11 منطقة جديدة في ريف حلب الجنوبي الشرقي بمواجهات مع "النصرة" وفصائل مرتبطة معها
السفير الأمريكي في بنما جون فيلي يقدم استقالته من منصبه قائلا إنه لم يعد قادرا على خدمة الرئيس دونالد ترامب
مراسلة العالم:الجيش السوري وحلفاؤه يحررون قرى عطشان وتل مرق والخوين ومحيط قريتي خريبة وربيعة بريف إدلب
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تغلق منطقة النبي صالح شمال غرب رام الله
الخارجية الروسية تدعو المجتمع الدولي لتوحيد الجهود لحماية الاتفاقية مع إيران
مراسل العالم:تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة يقرر عدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير غدا الاحد
موسكو: تصريحات ترامب بشأن الاتفاق النووي الإيراني "سلبية جدا"
مصادر يمنية:قتلى وجرحى بصفوف مرتزقة العدوان السعودي بهجوم للقوات اليمنية على مواقعهم بمديرية المصلوب في الجوف
حماس تدعو "المركزي" للخروج بقرارات تنسجم مع تحديات المرحلة وتناسب ظروف الشعب وقضيته الوطنية العادلة
حماس:ظروف عقد المركزي لن تمكنه من القيام بمراجعة سياسية شاملة وستحول دون اتخاذ قرارات ترقى لمستوى الطموح

فيديو صادم.. مجموعة من"الخفافيش" تثير ذعر زبائن محل تجاري!

السبت ١٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

أصيب المتسوقون في أحد المحلات التجارية بولاية "تكساس" الأمريكية بحالة من الذهول، بعد أن فوجئوا بوجود عشرات الخفافيش التي تحلق حولهم في كل مكان تقريباً في مشهد صادم، كما يتضح من خلال الفيديو المرفق أعلاه.

العالم - منوعات 

وكان عدد من الزبائن قد قاموا بالتقاط مقاطع فيديو ترصد هذه الواقعة الغريبة من نوعها، ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إحدى شهود العيان في تصريح لوسيلة إعلامية إن العاملين كانوا يحاولون قدر الإمكان إخراج الخفافيش من المتجر، وأشار آخر إلى أن هذه المخلوقات لم تقدم على مهاجمة أي شخص.

وذكرت تقارير إخبارية أن مفتش الصحة في مدينة "Alvin- ألفين"، التي يوجد بها المتجر الذي شهد الواقعة، قد قام بفحص ذلك المتجر في وقت لاحق من أجل التأكد من عدم وجود خفافيش.

وكذلك كان من المقرر أن يصل "خبير خفافيش" إلى المتجر من أجل محاولة تحديد مكان دخول هذه المخلوقات، كي يتم إغلاقه من خارج المبنى لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى.


 

روابط ذات صلة

الخفافيش "تحترق"في السماء وتقع أرضاً.. والسبب صادم جدا؟

بالفيديو.. برازيلي يضع خفافيش حية في فمه لسبب غريب!

خفافيش الفاكهة تمتص الرحيق من النباتات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

يوتيوب تحظر أكثر من 200 قناة مؤيدة لروسيا

روسيا تنشر صواريخ أرض-جو في حشد عسكري في شبه جزيرة القرم

بالفيديو ...جسم مجهول يشعل سماء كولومبيا، والسلطات في حيرة!!

الكشف عن اسم وسر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات

الجيش التركي ينفذ قصفاً مكثفاً على القوات الكردية في "عفرين" السورية

فيديو صادم.. مجموعة من"الخفافيش" تثير ذعر زبائن محل تجاري!

وزير النفط الايراني يؤكد استمرار العقد مع توتال

بلد عربي يخصص رسوم لمباشرة نشاط "تدخين الشيشة"

أول إستجابة من الحكومة التونسية للإحتجاجات الأخيرة

السودان يتخذ إجراءات "أشدّ عنفاً" ضد مصر بينها إعلان الحرب!

الجيش السوري يضع المسلحين بين فكي كماشته بارياف حلب وادلب وحماه

الصين تهدم كنيسة كبيرة في شمال البلاد

الداخلية العراقية: "إقليم كردستان" أبدى تفهما واستجابة للدستور والقوانين

"سومار" الايرانية تهتز بسبب زلزال بقوة 4.3 ريختر

مقاطعة حماس والجهاد لـ"المركزي".. ماذا رأى المحللون؟

هذا هو طلب بن زايد من قطر مقابل إنهاء الأزمة الخليجية!

مباحثات سياسية في تونس بعد الإحتجاجات الشعبية

بالصور... سيدة تكشف سر اختفاء والدها لسنوات!

إصابات فلسطينية بمواجهات مع الاحتلال في "النبي صالح"

صورة.. هكذا يسخر الإسرائيليون من النساء السعوديات!

الأکثر مشاهدة