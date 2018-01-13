البث المباشر
الجيش السوري وحلفاؤه يحررون 11 منطقة جديدة في ريف حلب الجنوبي الشرقي بمواجهات مع "النصرة" وفصائل مرتبطة معها
السفير الأمريكي في بنما جون فيلي يقدم استقالته من منصبه قائلا إنه لم يعد قادرا على خدمة الرئيس دونالد ترامب
مراسلة العالم:الجيش السوري وحلفاؤه يحررون قرى عطشان وتل مرق والخوين ومحيط قريتي خريبة وربيعة بريف إدلب
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تغلق منطقة النبي صالح شمال غرب رام الله
الخارجية الروسية تدعو المجتمع الدولي لتوحيد الجهود لحماية الاتفاقية مع إيران
مراسل العالم:تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة يقرر عدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير غدا الاحد
موسكو: تصريحات ترامب بشأن الاتفاق النووي الإيراني "سلبية جدا"
مصادر يمنية:قتلى وجرحى بصفوف مرتزقة العدوان السعودي بهجوم للقوات اليمنية على مواقعهم بمديرية المصلوب في الجوف
حماس تدعو "المركزي" للخروج بقرارات تنسجم مع تحديات المرحلة وتناسب ظروف الشعب وقضيته الوطنية العادلة
حماس:ظروف عقد المركزي لن تمكنه من القيام بمراجعة سياسية شاملة وستحول دون اتخاذ قرارات ترقى لمستوى الطموح

يوتيوب تحظر أكثر من 200 قناة مؤيدة لروسيا

يوتيوب تحظر أكثر من 200 قناة مؤيدة لروسيا
السبت ١٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

تم حظر أكثر من مائتي قناة مؤيدة لروسيا على "اليوتيوب".

العالم . أوروبا 

دخلت القائمة السوداء قنوات محتواها يتضمن انتقاد المعارضة الروسية، من بينها قناة لطالب ينتقد المعارض الروسي نافالني، وقناة أخرى تسخر من أنشطة المعارضة، وقناة في علم النفس، تقدم تعليقات على أنشطة المعارضة، بحسب ما نقلت قناة "رين تي في".

ومن الجدير بالذكر أن "يوتيوب" لا تعرقل عمل قنوات ذات الدعاية المعادية لروسيا. فعلى ما يبدو، أن العقوبات تهدف فقط أولئك الذين لا يتفقون مع اتجاه المعارضة السياسية.

وفي سياق آخر، أرسلت هيئة الاتصالات الروسية، في وقت سابق، طلبا رسميا إلى شركة "غوغل" فيما يتعلق بنية تغيير ترتيب مواد "سبوتنيك" و"آر تي" على محرك البحث، وتلقت الهيئة، ردا فيما بعد، من الشركة بأنها لا تعتزم تغيير خوارزمية البحث، لتغيير ترتيب مواقع فردية.

وقالت الهيئة إنها تلقت رد "غوغل" بشكل إيجابي، وسيكون من المؤسف بالنسبة لها أن تتلقى تأكيدا بأن إحدى الشركات الأكثر شفافية وانفتاحا في العالم قد تخلت عن مبادئها.

المصدر: سبوتنيك

210

تصنيف :

روابط ذات صلة

إغلاق صفحة قناة العالم على اليوتيوب تحت ضغوط من هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية

ماهو الفيديو المسرب الذي دفع اردوغان الى إغلاق اليوتيوب؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

يوتيوب تحظر أكثر من 200 قناة مؤيدة لروسيا

روسيا تنشر صواريخ أرض-جو في حشد عسكري في شبه جزيرة القرم

بالفيديو ...جسم مجهول يشعل سماء كولومبيا، والسلطات في حيرة!!

الكشف عن اسم وسر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات

الجيش التركي ينفذ قصفاً مكثفاً على القوات الكردية في "عفرين" السورية

فيديو صادم.. مجموعة من"الخفافيش" تثير ذعر زبائن محل تجاري!

وزير النفط الايراني يؤكد استمرار العقد مع توتال

بلد عربي يخصص رسوم لمباشرة نشاط "تدخين الشيشة"

أول إستجابة من الحكومة التونسية للإحتجاجات الأخيرة

السودان يتخذ إجراءات "أشدّ عنفاً" ضد مصر بينها إعلان الحرب!

الجيش السوري يضع المسلحين بين فكي كماشته بارياف حلب وادلب وحماه

الصين تهدم كنيسة كبيرة في شمال البلاد

الداخلية العراقية: "إقليم كردستان" أبدى تفهما واستجابة للدستور والقوانين

"سومار" الايرانية تهتز بسبب زلزال بقوة 4.3 ريختر

مقاطعة حماس والجهاد لـ"المركزي".. ماذا رأى المحللون؟

هذا هو طلب بن زايد من قطر مقابل إنهاء الأزمة الخليجية!

مباحثات سياسية في تونس بعد الإحتجاجات الشعبية

بالصور... سيدة تكشف سر اختفاء والدها لسنوات!

إصابات فلسطينية بمواجهات مع الاحتلال في "النبي صالح"

صورة.. هكذا يسخر الإسرائيليون من النساء السعوديات!

الأکثر مشاهدة