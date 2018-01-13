الآلاف في النمسا يشاركون في احتجاج على الحكومة اليمينية

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واحتشد نحو 20 ألفا وفقا لتقديرات الشرطة للاحتجاج ضد الائتلاف الحكومي الجديد الذي ضم حزب الحرية اليميني المتطرف الذي أسسه سياسيون تربطهم صلات بالنازية، وفقا لرويترز.

وتشكل المتظاهرون من طلبة وجماعات يسارية ومتقاعدات أطلقن على أنفسهن اسم(جدات ضد اليمين) وآخرين ممن حملوا لافتات كتب عليها "لا تدعوا النازيين يحكمون".

وقالت الشرطة النمساوية إن ما يصل إلى ألف رجل شرطة شاركوا في تأمين الاحتجاج الذي وصفوه بأنه سلمي.

ودعا الحشد لأن تقاطع الحكومات الأوروبية وزراء حزب الحرية ولمقاطعة النمسا عندما تتسلم دورة رئاسة الاتحاد الأوروبي المقرر أن تبدأ في النصف الثاني من العام الجاري.

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