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تعزيزات عسكرية تركية إضافية على الحدود مع سوريا

تعزيزات عسكرية تركية إضافية على الحدود مع سوريا
السبت ١٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

أرسلت تركيا اليوم السبت تعزيزات عسكرية إضافية لرفد قواتها المنتشرة على الحدود مع سوريا وتفيد الأنباء بأن التعزيزات وصلت إلى قضاء ريحانلي في ولاية هطاي جنوبي البلاد.

العالم . تركيا

وذكرت وكالة "الأناضول" أن التعزيزات تضم 5 دبابات، مشيرة إلى أن إرسال التعزيزات التركية تم وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتتهم السلطات التركية الجيش السوري بـ"شن الاعتداءات المتكررة على القرى الخاضعة لسيطرة المعارضة والواقعة قرب حدود ولاية هطاي، ما يؤدي من حين لآخر إلى قصف مناطق تركية، ورّد تركيا بإطلاق النار على مواقع القوات السورية".

وتقع ولاية هطاي على الحدود مع محافظة إدلب الكائنة شمال غربي سوريا، حيث أعلن فيها منطقة لوقف التصعيد في إطار اتفاقات أستانا بين تركيا وروسيا وإيران ضمن جهود التسوية في سوريا.

ونشرت تركيا عملاً بهذه التوافقات، وحدات من قواتها في أراضي محافظة إدلب السورية لضمان ثبات وقف التصعيد، ومنع وقوع الاشتباكات بين المعارضة المسلحة والجيش السوريين هناك.

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