نتانياهو يطالب ماكرون بتعديل الاتفاق النووي الايراني

العالم - إيران

ويأتي الاتصال بين نتانياهو وماكرون غداة مطالبة الرئيس الاميركي دونالد ترامب شركاء واشنطن الاوروبيين بالعمل معها من اجل ما وصفه بـ "التصدي للثغرات الفظيعة في نص الاتفاق النووي، والا فان الولايات المتحدة ستنسحب منه".



وقال نتانياهو لماكرون في الاتصال الهاتفي ان "تصريحات ترامب يجب ان تؤخذ على محمل الجد، وان من يريد الحفاظ على الاتفاق عليه ان يصححه"، بحسب بيان اصدرته تل أبيب.



وكان ماكرون اكد الخميس لترامب اهمية ان يحترم جميع الافرقاء الاتفاق النووي الذي وقّعوه مع طهران.



والسبت، اكدت ايران مجددا رفضها اي تعديل للاتفاق النووي الذي ابرمته مع القوى الكبرى في 2015، وهي تحظى في ذلك بدعم جميع الافرقاء الموقعين الاتفاق اي بريطانيا وروسيا والصين وفرنسا والمانيا، باستثناء الولايات المتحدة.

المصدر: الفرنسية

