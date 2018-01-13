آلاف المحتجين يتظاهرون في مدينة جرادة المغربية لتحسين وضعهم

العالم - المغرب

وتجمع المتظاهرون في شكل سلمي مطالبين ب"العمل والتنمية" وبخيارات بديلة من المناجم غير القانونية لاستخراج الفحم.

وشهدت مدينة جرادة منذ 22 كانون الاول/ ديسمبر 2017 تجمعات سلمية شارك فيها آلاف السكان تنديدا بأوضاعهم المعيشية. وجاءت الاحتجاجات اثر وفاة شقيقين في حادث حين كانا يسعيان بشكل غير قانوني لجمع الفحم من منجم مهجور.

وتوجه وفد حكومي الى المدينة بداية كانون الثاني/ يناير لاحتواء التوتر، لكنه لم "يقنع" المحتجين الذين يطالبون ب"مشاريع ملموسة للتنمية".

وشكل السكان لجان احياء واعدوا قائمة بمطالبهم. وقال جمال آيت ابو أحد الناشطين ان "السلطات تعهدت الرد على بعض مطالبنا ولكن ليس على تلك الاكثر اهمية".

ورغم اغلاق منجم كبير نهاية تسعينات القرن الماضي في جرادة كان يعمل فيه نحو تسعة آلاف شخص، فان مئات عمال المناجم يواصلون المخاطرة بحياتهم لاستخراج الفحم الحجري سرا.

واصيب كثير منهم بامراض ناجمة عن تنشق غبار الفحم الحجري.

وجرادة القريبة من الحدود مع الجزائر تعتبر من افقر مدن المملكة المغربية، بحسب ارقام رسمية.

المصدر: الفرنسية

