الكونغو الديمقراطية تشن هجوما على مسلحين أوغنديين شرقي البلاد

العالم - أفريقيا

وتأتي العملية في سياق جهد مشترك لجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا ضد هذه الجماعة التي يشتبه بأنها هاجمت قاعدة تتمركز فيها قوات تنزانية لحفظ السلام.

وجاء ذلك الهجوم، الذي أسفر أيضا عن مقتل خمسة جنود من الكونغو وإصابة 53 آخرين من قوات حفظ السلام، وسط تصاعد حدة العنف في المنطقة الغنية بالمعادن والمضطربة عرقيا.

وقال الجنرال مارسيل مبانجو القائد المسؤول عن إقليم نورث كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال مؤتمر صحفي "منذ الصباح بدأنا حملة واسعة ضد جماعة مسلحة تطلق على نفسها "القوات الديمقراطية المتحالفة".

وأضاف "بالنسبة لنا هذا هو الهجوم الأخير. سنقاتلهم حتى النهاية وإلى أن نؤمن أرضنا". وكانت تقارير نقلت عن سكان في مدينة بيني السبت سماعهم دوي طلقات رصاص وانفجارات.

المصدر: رويترز

