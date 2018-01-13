على الحكومات الاسلامية فرض العزلة على الكيان الصهيوني

العالم - فلسطين

وقالت عائشة محمد احمد صالح، في تصريح ادلت به يوم السبت على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد برلمانات الدول الاسلامية في طهران، ان البلدان العربية لاتقبل ابدا ان تكون القدس عاصمة ل"اسرائيل".

واضافت، ان البرلمان السوداني باعتباره بلدا عربيا - اسلاميا عارض بشدة قرار ترامب حول القدس الشريف.

ووصفت القدس الشريف بانها ملكا للمسلمين والعرب وان الصهاينة لن يستطيعوا الهيمنة عليها وضمها الى كيانهم.

وانتقدت بعض البلدان الاسلامية في اقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الاسرائيلي، مؤكدة على ضرورة ان تقوم هذه البلدان بفرض العزلة عليه.

واكدت على ضرورة الوحدة والتضامن بين البلدان الاسلامية في الوقت الراهن ما يمكنها من دفع التحديات عن العالم الاسلامي والتصدي للقرارات التي تعرضهم للمخاطر.

ويشار الى ان مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الاسلامية عقد على مستوى الخبراء في طهران يوم السبت بمشاركة ممثلين عن 44 بلدا.

