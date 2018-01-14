بروجردي: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض والتغيير

العالم - ايران

وفي حديثه للمراسلين على هامش الجلسة المفتوحة اليوم في مجلس الشورى الإسلامي، أشار علاء الدين بروجردي الى قيام ترامب مؤخرا بتمديد تجميد الحظر على ايران، وقال: لو كان ترامب يتمتع بفهم سياسي ودولي، لكان يفهم أن الاتفاق النووي اتفاق رسمي ودولي تم التوقيع عليه من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ويحظى أيضا بدعم من قرار هذا المجلس، وفي الحقيقة يعتبر أقوى وثيقة لا يمكن المساس بها أو إلغاؤها أو إضافة شيء إليها.

وأضاف: أن أميركا تحاول من خلال استغلال تأثيرها على مختلف دول العالم، أن تفرض حظرا جديدا على شخصيات حقيقية وحقوقية، وكل ذلك يتعارض مع مضمون الاتفاق النووي، وبالطبع فإننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نرصد هذا الموضوع بدقة، حيث تتولى لجنة الرقابة على الاتفاق النووي هذه المسؤولية.

وصرح: لا شك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقوم بأي إجراء لازم، لأن الاتفاق النووي هو اتفاق منجز، وغير قابل للتفاوض، ولا للتغيير ولا للإضافة، وبشأن التصريحات حيال الموضوع الصاروخي، فهذا الموضوع لم تتم الإشارة له لا داخل الاتفاق النووي ولا خارجه، بل إن قدراتنا الصاروخية إنما هي سلاح رادع في مواجهة تهديدات الأعداء، ونحن في هذا المجال نحظى بدعامة قوية تتمثل بفتوى قائد الثورة (بتحريم أسلحة الدمار الشامل).

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