بالصور؛انفجار سيارة بصيدا وانباء عن استهداف قيادي لحماس

العالم - مراسلون

وافادت مراسلة قناة العالم الزميلة فاطمة عواضة ان الانفجار وقع بمنطقة البستان الكبير في صيدا بجنوب لبنان وهناك أنباء عن استهداف القيادي بحركة المقاومة الاسلامية "حماس" أبو حمزة حمدان فيه.

وقد نفت حركة حماس نبأ استشهاد أحد قياديها في لبنان، وان المعلومات الأولية تشير الى اصابة أبو حمزة حمدان شقيق مندوب حماس في لبنان اسامة حمدان.

واوضحت مراسلة العالم ان أنباء افادت عن بتر ساق محمد حمدان "أبو حمزة" خلال تفجير السيارة.

وأعلن الجيش اللبناني، اصابة محمد حمدان "أبو حمزة" بجروح اثناء قيامه بفتح باب السيارة التي انفجرت بصيدا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية من صيدا عامود دخان كثيف يتصاعد في السماء.

الى ذلك، قال الزميل حسين مرتضى مدير مكتب قناة العالم في دمشق، في تغريدة له على تويتر، "ان الانباء الاولية تشير الى وضع عبوة في السيارة المستهدفة في صيدا واحتمال كبير ان يكون الهدف مسؤولا فلسطينيا".

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