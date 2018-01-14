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السلطة الفلسطينية تدعو الدول الإسلامية لدعمها ماليا وكسر حصار غزة

السلطة الفلسطينية تدعو الدول الإسلامية لدعمها ماليا وكسر حصار غزة
الأحد ١٤ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى عقد مؤتمر دولي برعاية أممية من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية، مطالبة الدول الأخرى باتخاذ تلك الخطوة.

العالم - فلسطين

وقالت اللجنة في بيان، أمس السبت، إنها تدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين للاعتراف بها، ودعت إلى عقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة والرعاية الأممية المناسبة بما يضمن إقامة دولة فلسطين.

وأضاف البيان أن اللجنة شددت على رفضها لسياسة الإملاءات التي تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية، مؤكدة رفضها المطلق للحلول الانتقالية والمرحلية والحدود المؤقتة، وكذلك قبول إسرائيل كدولة يهودية.

كما طالب البيان الدول العربية والإسلامية بتوفير شبكة أمان مالية من خلال منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ودعت اللجنة إلى حشد الجهود لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددة كذلك على ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المُصالحة الفلسطينية.

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