السلطة الفلسطينية تدعو الدول الإسلامية لدعمها ماليا وكسر حصار غزة

العالم - فلسطين

وقالت اللجنة في بيان، أمس السبت، إنها تدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين للاعتراف بها، ودعت إلى عقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة والرعاية الأممية المناسبة بما يضمن إقامة دولة فلسطين.

وأضاف البيان أن اللجنة شددت على رفضها لسياسة الإملاءات التي تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية، مؤكدة رفضها المطلق للحلول الانتقالية والمرحلية والحدود المؤقتة، وكذلك قبول إسرائيل كدولة يهودية.

كما طالب البيان الدول العربية والإسلامية بتوفير شبكة أمان مالية من خلال منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ودعت اللجنة إلى حشد الجهود لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددة كذلك على ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المُصالحة الفلسطينية.

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