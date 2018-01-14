ماذا دار خلال استقبال نائب رئيس الإمارات لوزير داخلية السعودية؟

العالم - السعودية

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الجانبين تبادلا الحديث حول العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين على مختلف الصعد خاصة التعاون الأمني والتنسيق بين وزارتي الداخلية والأجهزة الأمنية والشرطية في البلدين.

وأكد نائب رئيس الإمارات على أهمية ترسيخ أسس الأمن والاستقرار والرفاه الاجتماعي في بلدينا من خلال التنسيق المستمر والتشاور بين الجهات المعنية لدى الجانبين بما يعود بالخير والسعادة والطمأنينة على الشعبين ، وفق الوكالة.

ووصل وزير الداخلية السعودي الإمارات، الأربعاء الماضي، قادما من البحرين بعد زيارة استمرت 3 أيام في إطار جولة خليجية بدأها 6 يناير الجاري بزيارة الكويت.

106-114