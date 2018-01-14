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مستوطنون يدشّنون "فرق تصوير" لملاحقة الفلسطينيين!

مستوطنون يدشّنون
الأحد ١٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

قالت القناة السابعة الاسرائيلية، إن مستوطنين "إسرائيليين" عمدوا مؤخرا، إلى تشكيل فرق ميدانية لرصد وتصوير المتظاهرين الفلسطينيين خلال المواجهات مع جيش الاحتلال، في محاولة لتسهيل عملية استهدافهم؛ سواء عن طريق الاعتقال أو فرض الإجراءات العقابية.

العالم-فلسطين

وأوضح الموقع الإلكتروني للقناة، اليوم الأحد، أن جماعة من المستوطنين تطلق على نفسها اسم "حركة السلطة اليهودية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، أعلنت عن تشكيل فرق تصوير تتوزّع جغرافيا لتغطي مختلف نقاط التماس والمواجهات في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت أن الهدف من هذا الإجراء هو تسهيل عملية ملاحقة "الجيش الإسرائيلي" للمتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في المواجهات، بالاستناد على الصور والتسجيلات التي سيلتقطها المستوطنون.

وبيّنت أن الجماعة التي تزوّدت بكاميرات ومعدّات تصوير متقدمة، دون الإشارة إلى مصدر تمويلها، تعكف حاليا على تدريب عناصرها على آليات توثيق المواجهات وتزويد "الجيش" بهذه الصور.

وبموازاة ذلك، عينت الجماعة الاستيطانية فريقا قانونيا لمتابعة قضايا الأسرى الفلسطينيين على خلفية مشاركتهم في المواجهات، لضمان اعتقالهم وتقديمهم إلى المحاكمة.

وبحسب القناة السابعة؛ فإن هذا التوجّه يأتي رداً على ما تقوم به منظمات يسارية إسرائيلية من عمليات لرصد وتوثيق الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الفلسطينيين كمنظمات "بتسيلم" و"يش دين" و"محسوم ووتش".

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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