بالفيديو.. نجاة 170 راكبا بأعجوبة من كارثة جوية في تركيا

العالم – تركيا

ونشرت وسائل الإعلام صورا وفيديوهات تظهر الطائرة من طراز بوينغ 737-800 القادمة من أنقرة إلى طرابزون، وهي عند منحدر ساحل البحر، على وشك السقوط إلى مياهه.

وأكد محافظ طرابزون في تصريحات صحفية إجلاء جميع الركاب وطاقم الطائرة دون وقوع إصابات، بينما أفادت تقارير صادرة عن خدمة الطوارئ المحلية بنقل ثلاثة أشخاص إلى مستشفى جراء تعرضهم لجروح خفيفة.

وذكرت تقارير صحفية أن الحادث أسفر عن انتشار حالة من الرعب بين ركاب الطائرة، ونشر نشطاء مقطع فيديو يظهر عملية إجلائهم من الطائرة.

واضطرت إدارة المطار إلى إغلاقه لأكثر من ثماني ساعات بسبب الحادث، ولم يعرف سببه لحد الآن.

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