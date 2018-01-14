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البيت الأبيض يعلق على "تصريح لترامب حول علاقته الجيدة مع كيم جونغ اون"

البيت الأبيض يعلق على
الأحد ١٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

نفى البيت الأبيض وصحح تصريحا نسب إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول فيه انه على علاقة جيدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون.

العالم أميركا

وكانت صحيفة وول ستريت جرنال نقلت عن ترامب قوله في مقابلة الخميس “اقيم علاقة جيدة على الارجح مع كيم جونغ اون”.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز قالت إن الجملة التي نقلتها الصحيفة وتوحي بان كيم وترامب على اتصال، كانت شرطية.

وأوضحت في تغريدة على تويتر أن “الرئيس قال قد أقيم علاقة جيدة على الارجح مع كيم جونغ اون (قد اقيم.. قد اقيم.. قد اقيم) وليس اقيم”. وشددت على عبارة “قد اقيم” وكتبتها بالأحمر.

ونشر البيت الأبيض والصحيفة كل على حدة تسجيلا للجملة التي قالها ترامب اثناء المقابلة، ويبدو ان البيت الابيض محق في نفيه مع ان الفارق في اللفظ بين الكلمتين ليس كبيرا.

وقالت ساندرز في تغريدتها ان وول ستريت جرنال ما زالت تنشر اخبارا كاذبة – تصريحا محورا للرئيس″.

وفي المقابلة نفسها رفض ترامب أن يكشف ما إذا كان قد تحدث إلى كيم. وقال “لا أقول إنني فعلت ذلك ولا انني لم افعل ذلك. فقط لا أريد التعليق على ذلك”.

واستعرت حرب كلامية بين ترامب منذ وصوله إلى الحكم والزعيم الكوري الشمالي بسبب التجارب الصاروخية التي اجرتها بيونغ يانغ. لكن الرئيس الأمريكي غير نبرته في الاسابيع الاخيرة ولم يستبعد احتمال التحادث هاتفيا معه.

 

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