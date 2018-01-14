جنوب أفريقيا تحتج لدى السفارة الأمريكية على تصريحات ترامب المسيئة

العالم - أفریقیا

وافاد موقع روسیا الیوم أن وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا وصفت التصريح بأنه "فج ومهين"، مشيرة إلى أن نفي ترامب له فيما بعد ليس قاطعا.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني، "العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة وبين بقية دول أفريقيا والولايات المتحدة يجب أن تستند إلى الاحترام المتبادل والتفاهم".

وأضافت أنها ستطلب من القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية، غدا الاثنين، أن يفسر تصريحات ترامب.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن مصادر لم تسمها القول إن ترامب سأل خلال، لقاء له مع قادة الأحزاب، "لماذا تريد الولايات المتحدة أن تستقبل مهاجرين من هايتي ودول أفريقية؟"، مشيرا إلى بعضها بتعبير "حثالة الدول".

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