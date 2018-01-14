البث المباشر

بلد عربي سيبدأ طرد الوافدين من الوظائف الحكومية!

بلد عربي سيبدأ طرد الوافدين من الوظائف الحكومية!
الأحد ١٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

العالم - العالم الاسلامي

بدأت وزارة المالية في الكويت تنفيذ خطة "تكويت" الوظائف الحكومية ، وخاطبت الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بضرورة تجهيز كل جهة حكومية قائمة بأعداد الموظفين من الوافدين الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال العام المالي المقبل بدءا من نيسان/ ابريل المقبل حتى نهاية آذار/ مارس2019.

وكشفت وثيقة رسمية، نشرتها صحيفة (الأنباء) في عددها اليوم الأحد ، عن أن القرار يلزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين الوافدين العاملين لديها سنويا وذلك للوصول بحلول عام 2022 للنسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفة وذلك حسب خطة التكويت التي أطلقتها الحكومة في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وطبقا للصحيفة، تتضمن الوثيقة التأكيد على تخفيض كل جهة على حدة عدد الموظفين الوافدين والالتزام بالنسب المقررة بخطة التكويت لكل مجموعة وظيفية.

ووفقا للصحيفة، تأتي مطالبة المالية بسرعة إمدادها بتلك القوائم في اطار وضع الموازنة التقديرية لمصروفات الجهات الحكومية في ظل سعي الوزارة لوضع سقف للمصروفات لكل جهة بحيث لا يتم طلب اعتمادات مالية إضافية خلال العام المالي الا في حالات استثنائية قصوى.

أوضحت الوثيقة أن الجهات الحكومية ستكون ملزمة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بمخاطبة وزارة المالية لموافاتهم بالأعداد النهائية من الوافدين المطلوب الاستغناء عنهم لتجميد مستحقاتهم بميزانية كل جهة حكومية، حيث تقوم وزارة المالية بتجميد الوظائف ثم إلغائها.

وبحسب الوثيقة، تبدأ الجهات الحكومية بتجميد وظائف الوافدين العاملين بتخصصات مجموعة وظائف الدعم الإداري وهي واحدة من خمس تخصصات سيتم تكويتها بالكامل بحلول 2022.

106-114

روابط ذات صلة

الكويت تضبط سائقا هرّب 132 ألف حبة كبتاغون

الكويت.. فرّاش في الصباح وطبيب في المساء!!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

العميد جزائري: لن تتفاوض بشأن قدراتنا الدفاعية لا مع ترامب و لا غيره

تزامناً مع اجتماعات "المركزي".. مطالباتٌ بتبني ملف تسريب العقارات الكَنسية للاحتلال

اية الله هاشمي شاهرودي يعزي برحيل البحارة الايرانيين

بلد عربي سيبدأ طرد الوافدين من الوظائف الحكومية!

الخرطوم: نستشعر تهديدات أمنية من جهة "ارتيريا"

الملحقيات العسكرية لـ 25 دولة اجنبية تزور جامعة القيادة والاركان للجيش الايراني

محادثات هاتفية بين جابري انصاري والمقداد حول سوريا

جنوب أفريقيا تحتج لدى السفارة الأمريكية على تصريحات ترامب المسيئة

بالفيديو.. نجاة 170 راكبا بأعجوبة من كارثة جوية في تركيا

البيت الأبيض يعلق على "تصريح لترامب حول علاقته الجيدة مع كيم جونغ اون"

مباحثات روسية أمريكية بشأن تحسين العلاقات بين الطرفين

شيخُ أفريقيا

حادثة محيرة.. لغز اختفاء 3 آلاف جندي دون أثر !! (صورة)

شاهد؛ شيخ من العائلة الحاكمة بقطر: انا محتجز في ابوظبي

الشيخ الزكزاكي يكشف حقيقة ظهوره الإعلامي المفاجئ

مستوطنون يدشّنون "فرق تصوير" لملاحقة الفلسطينيين!

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يزور القاهرة غدا

كيف يترجم محور المقاومة انتصاراته؟

 ظریف معزيا برحيل طاقم ناقلة النفط: بذلنا كافة الجهود لإنقاذ ارواح الابطال

مصر: 14 مليار جنيه عجز الموازنة العامة خلال 6 أشهر

الأکثر مشاهدة