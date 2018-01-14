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قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل قبل قليل
لجنة طبية تخرج جثمان الفلسطيني المقعد أبو ثريا لتشريحها من أجل تحقيق دولي
استمرار المواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في المقبرة الشرقية لبلدة حزما وسط إطلاق كثيف للرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع
متحدث الرئاسة التركية: تركيا تحتفظ بحق التدخل ضد "المنظمات الإرهابية" في الوقت والمكان والشكل الذي تحدده
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اشتداد المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قرب منطقة المقابر الشرقية في بلدة حزما بالقدس المحتلة
مقتل جندي تركي بقصف صاروخي في محافظة حكاري التركية
قناة اللؤلؤة: قوات الامن تخرب قبور الشهداء وتزيل الشواهد والصور والورود من عليها تزامناً مع الحصار المفروض على مقبرة الماحوز
البرلمان المصري يقر تعديلا وزاريا يشمل 4 حقائب
مقتل جندي تركي بقصف صاروخي في محافظة حكاري التركية
الأحد ١٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش
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العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.