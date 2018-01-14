اية الله هاشمي شاهرودي يعزي برحيل البحارة الايرانيين

العالم - ايران

واعرب اية الله هاشمي شاهرودي في بيان صدر عنه اليوم الاحد، عن خالص المواساة بفقدان البحارة المخلصين للسفينة الايرانية المنكوبة؛ مؤكدا ان مصيبة فقدان هؤلاء الاعزاء الخلّص والى جانبها قلق ومعاناة عوائلهم وذويهم خلال الايام الاخيرة، شكّلت صورة مريرة في اذهان الشعب الايراني الصبور؛ مؤكدا ان احتواء هذا المصاب الجلل لا يمكن الا من خلال التحلي بالصبر الذي بشر الله الصابرين به.

وفي الختام، قدم رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام خالص العزاء الى العوائل الثكلى في هذا الحادث المرير، سائلا الباري تعالى للضحايا بعلو الدرجات ومؤكدا على المسؤولين المعنيين بمتابعة شاملة وبمسؤولية لتحديد اسباب هذا الحادث واتخاذ ما يمكن من الاجراءات الوقائية والضرورية لتفادي تكرار هكذا احداث.

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