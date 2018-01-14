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متهمة بالخيانة تترشح للكونغرس الأمريكي!

متهمة بالخيانة تترشح للكونغرس الأمريكي!
الأحد ١٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت العسكرية الأمريكية السابقة والمتهمة بالخيانة، تشيلسي مانينغ، ترشحها لعضوية الكونغرس الأمريكي عن ولاية ميريلاند.

العالمأميركا

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، قامت مانينغ، بتسريب معلومات سرية تم نشرها على موقع "ويكيليكس" في عام 2010.

وكشفت سجلات انتخابية فدرالية أن مانينغ التي عفا عنها الرئيس السابق باراك أوباما قبل انتهاء ولايته، تريد خوض المنافسة على مقعد الكونغرس الذي يشغله العضو الديموقراطي بن كاردن والذي يتوقع أن يترشح مجددا لخوض السباق المقرر في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتم اعتقال مانينغ التي خدمت في العراق في يوليو/تموز 2010، وحكم عليها بالحبس 35 عاما لتسريبها أكثر من 700 ألف وثيقة عسكرية ودبلوماسية سرية.

وغادرت مانينغ السجن الحربي في مايو/أيار الماضي، مستفيدة من قرار الرئيس الأمريكي السابق أوباما بتخفيض الحكم الصادر ضدها قبل نهاية فترة رئاسته.

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