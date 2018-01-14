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دراسة: ارتفاع معدلات استهلاك البيض للمواطن المغربي 2017!

دراسة: ارتفاع معدلات استهلاك البيض للمواطن المغربي 2017!
الأحد ١٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

عرف معدل الاستهلاك السنوي للمواطن المغربي من البيض ارتفاعا ملحوظا سنة 2017.

العالمالمغرب

وافاد موقع أندلس برس نقلا عن الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، بمناسبة اليوم العالمي للبيض، الذي يصادف 15 يناير من كل سنة، أن قطاع إنتاج بيض الاستهلاك، يوفر بصفة دائمة، 21 ألف و500 منصب شغل مباشر و 31 ألف منصب شغل غير مباشر من خلال شبكة التسويق والتوزيع وباقي الأنشطة المصاحبة.

وحسب معطيات الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك فقد عرف معدل الاستهلاك السنوي الفردي من البيض ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقل الاستهلاك من 138 بيضة للفرد سنة 2010 إلى 180 بيضة للفرد سنة 2017.

وضم قطاع إنتاج بيض الاستهلاك سنة 2017، ثلاث محاضن تنتج سنويا حوالي 14 مليون كتكوت (صنف البيض)، و252 ضيعة مرخصة لإنتاج بيض الاستهلاك، وخمسة مراكز مرخصة لتلفيف البيض، وثلاث وحدات لتحويل البيض، فيما بلغ مجموع الاستثمارات في قطاع إنتاج بيض الاستهلاك 3،25 مليار درهم برقم معاملات يقدر ب 6،75 مليار درهم.

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