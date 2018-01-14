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إنقاذ 54 مهاجرا إفريقيا بسواحل جزيرة "ألبوران"

إنقاذ 54 مهاجرا إفريقيا بسواحل جزيرة
الأحد ١٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

تمكنت وحدة الإنقاذ البحري الإسباني من إغاثة 54 مهاجرا يتحدرون من دول العمق الأفريقي، بعدما تلقت إشعارا من منظمة غير حكومية تنشط في مجال الدفاع عن حقوق المرشحين للهجرة غير النظامية.

العالم - أفریقیا

واعلنت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" أن هذه المنظمة أشعرت وحدة الإنقاذ البحري الإسباني بوجود قاربين مطاطيين على متنهما عشرات المهاجرين المعرضين لخطر الغرق بالسواحل المجاورة لجزيرة "ألبوران"، الواقعة في منتصف المسافة الفاصلة بين الساحلين الإفريقي والأوروبي.

وأضافت أن المروحية "Condor IV"، التابعة للبحرية الإسبانية، تمكنت من تحديد مكان القاربين، قبل أن تتم الاستعانة بالسفينة البحرية "ألنيتاك"، التي قامت بنقل جميع المهاجرين الأفارقة نحو ميناء مدينة "مالقا" بغية تلقي العناية اللازمة، من ملابس وتغذية وفحص طبي.

وأشارت إلى أن عملية الإنقاذ بدأت منذ الساعات الأولى من مساء اليوم، فيما صرح مدير قسم المساعدات الإنسانية للصليب الأحمر الإسباني أن "جميع الأفراد الذين تم إنقاذهم يتمتعون بصحة جيدة، وسيتم توزيعهم على مراكز مخصصة لإيواء المهاجرين الأجانب داخل التراب الإسباني".

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