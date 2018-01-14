إنقاذ 54 مهاجرا إفريقيا بسواحل جزيرة "ألبوران"

العالم - أفریقیا

واعلنت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" أن هذه المنظمة أشعرت وحدة الإنقاذ البحري الإسباني بوجود قاربين مطاطيين على متنهما عشرات المهاجرين المعرضين لخطر الغرق بالسواحل المجاورة لجزيرة "ألبوران"، الواقعة في منتصف المسافة الفاصلة بين الساحلين الإفريقي والأوروبي.

وأضافت أن المروحية "Condor IV"، التابعة للبحرية الإسبانية، تمكنت من تحديد مكان القاربين، قبل أن تتم الاستعانة بالسفينة البحرية "ألنيتاك"، التي قامت بنقل جميع المهاجرين الأفارقة نحو ميناء مدينة "مالقا" بغية تلقي العناية اللازمة، من ملابس وتغذية وفحص طبي.

وأشارت إلى أن عملية الإنقاذ بدأت منذ الساعات الأولى من مساء اليوم، فيما صرح مدير قسم المساعدات الإنسانية للصليب الأحمر الإسباني أن "جميع الأفراد الذين تم إنقاذهم يتمتعون بصحة جيدة، وسيتم توزيعهم على مراكز مخصصة لإيواء المهاجرين الأجانب داخل التراب الإسباني".

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