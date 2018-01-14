العراق.. الكشف عن خارطة التحالفات الانتخابية للتركمان

العالم-العراق

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون في بيان له، نشر اليوم ( 14 كانون الثاني 2018)، ان الأطراف التركمانية ستشارك حفي الانتخابات المقبلة ضمن عدة تحالفات، حيث ستدخل ضمن ائتلاف "جبهة تركمان كركوك" في محافظة كركوك، وضمن ائتلاف "نصر العراق" بزعامة العبادي، في بغداد، كما أن أطرافا تركمانية ستشارك في التحالف الذي يضم رئيس لجنة النزاهة النيابية، طلال الزوبعي.

وأضاف، أن "أطرافاً أخرى من التركمان سيشاركون ضمن ائتلاف العراقية برئاسة اياد علاوي وتحالفات أخرى".

وأوضح جعفر، أنه يتوقع أن يحصد ائتلاف "نصر العراق" نسبة كبيرة من عدد مقاعد البرلمان ومجالس المحافظات، وبالتالي سيسهل عليه تشكيل الحكومة المقبلة والحكومات المحلية في المحافظات.

وأشار إلى ان ائتلاف "نصر العراق" بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، يتضمن اضافة للفصائل الثمانية بقيادة منظمة بدر (الفتح)، المجلس الأعلى والفضيلة والمستقلون والإصلاح والاتحاد الاسلامي لتركمان العراق وكتل وأحزاب سياسية عديدة اخرى، مبينا أن "التركمان سيكونوا فاعلين ضمن هذا الائتلاف في صلاح الدين ونينوى وديالى وبغداد".

وختم جعفر، بيانه بالقول "نحن التركمان مع إقامة انتخابات مجلس محافظة كركوك سواء ضمن قانون خاص 32% لكل مكون أو مقترح الحكومة في المادة 37 من قانون انتخابات مجالس المحافظات".

وكان ائتلاف "النصر" الذي يترأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي، وائتلاف "الفتح" بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، أعلنا رسميا تحالفهما بقائمة واحدة لخوض الانتخابات المقبلة.

المصدر: NRT عربية

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