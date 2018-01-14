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مقتل واصابة 30 مرتزقا بانحاء اليمن خلال 72 ساعة الماضية

مقتل واصابة 30 مرتزقا بانحاء اليمن خلال 72 ساعة الماضية
الأحد ١٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

قتل واصيب 30 مرتزقا بعمليات قنص في جبهات صرواح والجوف ونهم وجبهات داخلية باليمن خلال ال72 ساعة الماضية.

العالم -اليمن

كما قالت وسائل إعلام سعودية إن ثلاثة جنود من الجيش السعودي قتلوا في مواجهات مع انصار الله بالحد الجنوبي للسعودية.

في الأثناء، ذكرت وسائل إعلام يمنية أن قصفا مدفعيا استهدف مواقع حدودية بصعدة شمالي اليمن، وأن معارك جرت على حدود نجران وجازان وعسير.

ويرتفع عدد القتلى في صفوف الجنود السعوديين بالمواجهات مع انصار الله على الحدود الجنوبية للمملكة منذ مطلع العام الجاري إلى 17 قتيلا.

ومنذ نهاية مارس/آذار 2015 تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا ضد اليمن، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.

وتصاعدت خلال الأشهر الماضية وتيرة المعارك على طول الحد الجنوبي للمملكة، وقتل فيها عشرات الجنود السعوديين.

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