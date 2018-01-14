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تحذير من موجات تسونامي قد تضرب سواحل بيرو وشيلي
الخارجية القطرية: نراقب الموقف عن كثب بشأن تسجيل الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني
اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل بلدة قباطية جنوب جنين
انطلاق تظاهرة في منطقة السنابس إحياء للذكرى السنوية الأولى للشهداء سامي مشيمع وعلي السنكيس وعباس السميع
محمود عباس: سنواصل التوجه لمجلس الأمن حتى الحصول على العضوية الكاملة
عباس: لن نقبل أن تكون الولايات المتحدة وسيطا بيننا وبين إسرائيل
محمود عباس: اسرائيل مشروع استعماري لا علاقة لها باليهودية
عباس: الربيع العربي هو ربيع أميركي لتقسيم دول المنطقة
قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل قبل قليل
لجنة طبية تخرج جثمان الفلسطيني المقعد أبو ثريا لتشريحها من أجل تحقيق دولي
اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل بلدة قباطية جنوب جنين
الأحد ١٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
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كيف تشاهد العالم
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.