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بانوراما:منظمة التحرير الفلسطينية واعلان ترامب وثورة تونس بعد 7 سنوات

بانوراما:منظمة التحرير الفلسطينية واعلان ترامب وثورة تونس بعد 7 سنوات
الأحد ١٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

نشرة "بانوراما" تأتيكم في بث مباشر كل ليلة في الساعة 10:30 مساء بتوقيت طهران وتناولت هذه الليلة "منظمة التحرير الفلسطينية و اعلان ترامب" و"تونس..7سنوانت على الثورة ماذا تحقق؟"

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفان التاليان:

في الملفِ الاول لبانوراما الليلة....انطلاقُ الدورة الثامنة والعشرين للمجلسِ المركزي لمنظمةِ التحرير الفلسطينية في رام الله بظلِ مقاطعةٍ رسميةٍ من حركتَيْ حماس والجهاد الاسلامي ووسْطَ ملفاتٍ ابرزُها الموقفُ من اعلانِ الرئيس الاميركي دونالد ترامب القدسَ المحتلة عاصمةً للاحتلالِ الاسرائيلي.

في ملفِ بانوراما الثاني .. أحيت تونس الذكرى السابعة لثورتِها وسْطَ اجواءٍ من التوترِ الاجتماعي طَغَت على اجواءِ الاحتفال بذكرى الثورة التي أطاحتْ بنظامِ الرئيس زين العابدين بن علي عامَ الفين وأحدَ عَشَر وفرارِه الى السعودية بعدَ ثلاثةٍ وعشرين عاماً من حكم.

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