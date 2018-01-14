بانوراما:منظمة التحرير الفلسطينية واعلان ترامب وثورة تونس بعد 7 سنوات

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفان التاليان:

في الملفِ الاول لبانوراما الليلة....انطلاقُ الدورة الثامنة والعشرين للمجلسِ المركزي لمنظمةِ التحرير الفلسطينية في رام الله بظلِ مقاطعةٍ رسميةٍ من حركتَيْ حماس والجهاد الاسلامي ووسْطَ ملفاتٍ ابرزُها الموقفُ من اعلانِ الرئيس الاميركي دونالد ترامب القدسَ المحتلة عاصمةً للاحتلالِ الاسرائيلي.

في ملفِ بانوراما الثاني .. أحيت تونس الذكرى السابعة لثورتِها وسْطَ اجواءٍ من التوترِ الاجتماعي طَغَت على اجواءِ الاحتفال بذكرى الثورة التي أطاحتْ بنظامِ الرئيس زين العابدين بن علي عامَ الفين وأحدَ عَشَر وفرارِه الى السعودية بعدَ ثلاثةٍ وعشرين عاماً من حكم.