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تونس.. الشرطة تطلق قنابل الغاز لتفريق محتجين

تونس.. الشرطة تطلق قنابل الغاز لتفريق محتجين
الأحد ١٤ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

إن الشرطة التونسية أطلقت خلال الليلة الماضية قنابل الغاز لتفريق عشرات المحتجين الشبان في حي التضامن بالعاصمة تونس وذلك في تجدد للاحتجاجات على خلفية رفع الأسعار وفرض ضرائب بعدما هدأت وتيرة المظاهرات نسبيا خلال اليومين الماضيين.

العالم-تونس

وبحسب العربية،أضاف الشاهد أن الشبان الذين لا تتجاوز أعمار أغلبهم العشرين سنة رشقوا سيارات الشرطة بالحجارة وأشعلوا النار في إطارات مطاطية قبل أن تلاحقهم قوات الأمن وتطلق قنابل الغاز.

وكان الهدوء قد بدأ يعود إلى تونس الجمعة بعد موجة احتجاجات عنيفة اجتاحت عدة مدن بالبلاد على مدار 5 أيام على خلفية الزيادات في الأسعار وفرض ضرائب جديدة، رغم الدعوات التي أطلقتها المعارضة لمزيد من التحركات الشعبية، في وقت تقود الحكومة حملة اعتقالات واسعة ضد كل المتورطين في أعمال التخريب والنهب التي تخللت الاحتجاجات الأخيرة.

وأعلنت وزارة الداخلية الجمعة على لسان الناطق الرسمي باسمها خليفة الشيباني، عودة الهدوء نسبيا بأغلب مناطق البلاد، واختفاء عمليات العنف والتخريب منذ الليلة الماضية، باستثناء بعض الجهات التي شهدت تحركات شارك فيها عدد محدود من المنحرفين.

واندلعت الاحتجاجات في تونس، منذ مطلع الأسبوع الماضي وسرعان ما توسعت في عدة مدن من أنحاء البلاد، وشهدت صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن، فتوفي محتج وأصيب العشرات من رجال الشرطة، وهو الوضع الذي دفع الحكومة إلى نشر قوات من الجيش لحماية المنشآت العمومية والمحلات التجارية التي أصبحت هدفا للمحتجين.

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