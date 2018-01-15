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مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية وتداهم منازل الفلسطينيين بمنطقة الحارة الشرقية للبلدة

الأحد ١٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

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