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تركيا تغني لأميركا: لا تلعب بالنار!

تركيا تغني لأميركا: لا تلعب بالنار!
الإثنين ١٥ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

وصف نائب رئيس الوزراء التركي، اليوم الاثنين 15 يناير/كانون الثاني، تشكيل أمريكا "قوة أمنية" على الحدود السورية التركية بأنه "لعب بالنار".

العالم - تركيا

وقال نائب رئيس الوزراء التركي، بكير بوزداغ، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز": إن الولايات المتحدة تلعب بالنار، من خلال تشكيل قوة أمنية على الحدود السورية، تضم قوات تابعة لميليشيا كردية".

وأشار إلى أن دعم أمريكا لقوات كردية في سوريا لا يتفق مع علاقات الصداقة والتحالف والشراكة الاستراتيجية.

وقال بوزداغ إن الولايات المتحدة تنشئ "جيشا إرهابيا"، تحت ستار قوات الأمن الحدودية المزعومة.

وكان التحالف  أعلن، أمس الأحد، أنه يعمل على تشكيل قوة حدودية قوامها 30 ألف فرد، من ضمنها وحدات "حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها تركيا "مجموعة إرهابية".

وانتقدت أيضا الخارجية السورية، تشكيل القوة الأمنية، ووصفته بأنه "اعتداء سافر" على السيادة السورية.

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