تبادل إطلاق النار بين الجيش ومسلحين جنوب السنغال

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وقالت وكالة الانباء السنغالية نقلا عن مصدر أمني ان القتيل سقط في منطقة زيكنشور التي تجري فيها عمليات التمشيط واسعة النطاق للبحث عن المسلحين الذين قتلوا الاسبوع الماضي 14 شخصا في جنوب السنغال.

واعتقلت قوات عسكرية سنغالية أمس الاحد عشرين شخصا من بينهم سيدة في ريف زيكنشور على خلفية العملية التي اسفرت أيضا عن إصابة ستة أشخاص.

وأعلن الجنرال الشيج غي القائد العام للقوات المسلحة السنغالية ان الجيش يعمل بشكل متواصل في تمشيط المنطقة بتنسيق مع الجيش في غينيا بيساوو وان الجهود متواصلة للقبض على الجناة، مضيفا أن مشاركة جيش غينيا بيساوو في عمليات التمشيط والبحث والتي تدخل في إطار التعاون القائم بين السنغال وغينيا بيساوو تجري وسط جهود كبيرة تم توظيفها من اجل القبض على المجرمين الذي قاموا بالحادث الجبان.

وذكرت وكالة الأنباء السنغالية ان المسلحين يفترض انهم ينتمون الى تنظيم القوى الديمقراطية للكازاماس في منطقة بوفا في ولاية كازاماس في منطقة فاصلة بين القوات السنغالية وبين قوات مقاتلي اقليم الكازاماس التي تطالب بالاستقلال عن السنغال منذ 1982.

وتتزامن هذه التطورات في الاقليم المطالب بالاستقلال مع الافراج عن مقاتلين من الحركة المسلحة بفضل وساطة ايطالية الشهر الماضي.

المصدر : افريقيا الاخبارية