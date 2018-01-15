أوباما يروي ماذا حدث له في عام ما بعد الرئاسة

وقال أوباما في مقابلة أجراها مع ديفيد ليترمان، عبر شبكة "نتفليكس" نقلتها مجلة "التايم" الأمريكية، إنه بات يرى أمريكا منقسمة بصورة أكبر مما كان يتخيل.

وتابع قائلا: "حالة الانقسام والاستقطاب في المجتمع الأمريكي باتت واسعة النطاق، إلى حد كبير، وتفاقمت بصورة أكبر في وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "إذا كنت تشاهد "فوكس نيوز"، ستشعر أنك في كوكب آخر، بخلاف أولئك الذي يستمعون إلى إذاعة إن بي آر".

وتطرق أوباما في الحوار إلى تصريحات عضو الكونغرس الشهير، جون لويس، الذي وصف إدارة ترامب بأنها "تهديد للكوكب كله".

وأثنى الرئيس السابق على لويس، واعتبره أنه من الشخصيات الملهمة في التاريخ الأمريكي، ضد الصعاب، التي من بينها الأوقات الأخيرة التي تعيشها الولايات المتحدة.

أما عن حياته اليومية خارج البيت الأبيض، قال أوباما: "حاليا أنا أنام كثيرا، وهذا أمر يجعلني سعيد جدا".

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