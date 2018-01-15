أبو ظبي تعلن اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية.. والدوحة تنفي

العالم - قطر

وأفادت وكالة أنباء الإمارات، بأن الهيئة العامة للطيران المدني تلقت صباح الاثنين بلاغا من إحدى شركات الطيران الوطنية، يفيد بأن "إحدى طائراتها خلال رحلتها الاعتيادية المتجهة إلى المنامة وأثناء تحليقها في المسارات المعتادة، تم اعتراضها من قبل مقاتلات قطرية في تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني وخرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية".

ونقلت الوكالة عن بيان لهيئة الطيران المدني: "أن الرحلة المذكورة هي رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا".

وشددت الهيئة الإماراتية على أنها "ترفض هذا التهديد لسلامة حركة الطيران وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني".

وفي وقت لاحق نفت قطر اعتراض مقاتلاتها لطائرة مدنية إماراتية كانت في طريقها إلى المنامة، اليوم الاثنين.

ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن مسؤول في الخارجية نفيه لما تداولته وسائل إعلام رسمية إماراتية، حول هذه الحادثة جملة وتفصيلا.

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