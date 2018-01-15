شمخاني: القرارات الجنونية لترامب أصبحت مكررة وعديمة الجدوى

العالم ـ إيران

ولدى استقباله رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة يوسف صباغ، أشار علي شمخاني إلى الانجازات الكبيرة والانتصارات الميدانية لسوريا والناجمة عن التعاضد بين الحكومة والشعب في الصمود أمام الارهابيين وحماتهم، وقال: إن الإرادة الصلبة للشعب السوري ستحدد مستقبل بلاده في تحقيق النصر في جميع الميادين وعودة الأيام الزاهرة.

* لا يمكن لأي طرف ان يتجاهل او يعرقل محاربة الارهابيين بذريعة وقف اطلاق النار

وقال شمخاني: ان مستقبل المناطق الخاضعة لسيطرة الارهابيين في سوريا سيتحدد فقط في ميدان المواجهة القوية مع التنظيمات التكفيرية اعتمادا على قوة الشعب، ولا يمكن لأي طرف ان يتجاهل أو يعرقل محاربة الإرهابيين بذريعة وقف اطلاق النار.

وأكد شمخاني ضرورة متابعة المسار السياسي والمحادثات بهدف تعزيز سيادة الحكومة الشرعية في سوريا وزيادة سيطرتها على الأراضي السورية، مضيفا: أن اي إجراء سياسي أو عسكري يهدف لوضع جزء من الاراضي السورية تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية أو احتلاله من قبل القوات الاجنبية، يتعارض مع مصالح الشعب السوري ويعد تهديدا لدول المنطقة وهو أمر محكوم بالفشل.

ولفت الى ان قوة ومبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية وتدبيرها الواعي في إحباط الاستراتيجية الغربية – العبرية – العربية لزعزعة الاستقرار بالمنطقة، أدى الى انفعال الطرف المقابل ولجوئه الى اجراءات محمومة وغير منطقية ضد ايران.

وأشار الى تداخل قضايا العالم الإسلامي وضرورة اعتماد التقارب والتعاون بين الدول الإسلامية في مواجهة الأعداء المشتركين كأميركا والكيان الصهيوني، وقال: ان ضرب المصالح الاستراتيجية للدول الإسلامية كالأمن والتطور الاقتصادي يمثل أهم أولويات الدول التي تريد إثارة التفرقة وتوسيع نطاق العداء وزعزعة أمن المنطقة.

* لن نمتنع عن تقديم أي عون واستشارة الى سوريا

وأعرب شمخاني عن أمله بتطوير العلاقات بين ايران وسوريا في مختلف المجالات وخاصة في القطاعات التجارية والاقتصادية، وصرح: ان عودة الأمن الى سوريا يشكل فرصة هامة للتنمية وتقديم الخدمات الى الشعب السوري المضطهد، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تمتنع عن تقديم أي عون واستشارة الى سوريا في هذا المجال.

* ورقة تخويف المجتمع الدولي من القرارات الجنونية لترامب أصبحت مكررة وعديمة الجدوى

ووصف علي شمخاني تصريحات الرئيس الاميركي ترامب بشأن إنهاء الاتفاق النووي أو تغيير محتواه، بأنها مجرد ضجة دعائية لا أساس لها، وتأتي في إطار استراتيجية التخويف من ايران وحرمانها من المنافع الاقتصادية للاتفاق النووي، وقال: ان ورقة تخويف المجتمع الدولي من قرارات شخص مجنون (في إشارة الى ترامب)، أصبحت مكررة وعديمة الجدوى، فالإدارة الاميركية أصبحت في عزلة عالمية بسبب القرارات الجنونية.

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