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أردوغان: أمريكا أقرت بتشكيلها جيش إرهابي على حدودنا، والمهمة التي تقع على عاتقنا هي وأده في مهده

الإثنين ١٥ يناير ٢٠١٨ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

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