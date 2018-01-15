الشيخ قبلان يدعو للوقوف بوجه الارهابين التكفيري والصهيوني

العالم - لبنان

وقال الشيخ عبد الأمير قبلان في بيان، ان "هذه الاعمال الاجرامية تحمل بصمات الارهابين الصهيوني التكفيري الذين يمثلان وجهين لعملة واحدة هدفها القتل وبث الرعب ونشر الفوضى بغية اغراق بلادنا في دائرة القلق والذعر، وهي تتماهى مع ما يجري في فلسطين من عمليات استيطان جديدة تنذر بتشريد جديد للشعب الفلسطيني، فضلا عن الامعان في قهر وظلم هذا الشعب المقاوم المنتفض في وجه الاحتلال".

وطالب الشيخ قبلان من القادة العرب والمسلمين والمسيحيين بــ"التضامن والتعاون في مواجهة الارهابين الصهيوني والتكفيري، واستئصال مصادر وجذور ومنابع الفكر التكفيري وادواته، ونصرة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس، بعد عودة اللاجئين الى ديارهم".

وجاء كلام الشيخ قبلان اثر التفجير الذي استهدف احد الكوادر الفلسطينية في صيدا جنوب لبنان، والتفجير المزدوج الذي هز صباح اليوم ساحة الطيران في بغداد.

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