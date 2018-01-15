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بالفيديو...متحف طهران للسجاد الايراني

الإثنين ١٥ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

يعتبر متحف طهران للسجاد الايراني أحد أبرز معالم العاصمة الايرانية، حيث يضم روائع السجاد الايراني عبر عهود غابرة تمثل ثقافة ايرانية بامتياز، وتشكل تراثا انسانيا، عمره آلاف السنين.

العالم - خاص بالعالم 

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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