عسكري ايراني: المدمرة "دماوند" بحاجة الى عمليات صيانة اساسية

العالم - ايران

وقال العميد تقي خاني في تصريح له اليوم الاثنين حول مدى الاضرار التي لحقت بالمدمرة "دماوند"، انه اثر الحادث الذي حصل للمدمرة "دماوند" بسبب الامواج العاصفة والاحوال الجوية السيئة فقد تم الاعلان في دراسة اولية بان الاضرار التي لحقت بها كانت جزئية.

واضاف، الا انه وبعد حضور فرق تخصصية واجراء تقييمات ادق، تبين ان الاضرار الحاصلة جدية وان المدمرة المذكورة بحاجة الى عمليات تصليح وصيانة اساسية.

يذكر ان المدمرة "دماوند" اصطدمت يوم الاربعاء الماضي بكاسر الامواج في ميناء انزلي بمحافظة كيلان شمال ايران بسبب الامواج العاصفة التي اجتاحت بحر قزوين ما ادى الى الحاق اضرار بها.