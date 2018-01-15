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أسر فرنسية تقاضي متاجر بسبب سحب حليب أطفال

أسر فرنسية تقاضي متاجر بسبب سحب حليب أطفال
الإثنين ١٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

تسعى بعض الأسر الفرنسية المتضررة من سحب حليب أطفال، تنتجه شركة لاكتاليس لمنتجات الألبان، بسبب تلوثه بالسالمونيلا، إلى اتخاذ إجراء قانوني ضد سلسلة متاجر وفقا لما ذكره رئيس جمعية تمثل الضحايا.

العالم- اوروبا

وقال كينتين غيليمان للصحفيين: "تأكدت أن عددا من الأسر سيقدم شكاوى في الأيام المقبلة ضد سلاسل متاجر".

وتتخذ الأسر بالفعل إجراءات قانونية ضد "لاكتاليس" التي سحبت كميات كبيرة من منتجها من حليب الأطفال لكنّ كميات منه ظلّت تجد طريقها إلى أرفف المتاجر.

وكانت مجموعة لاكتاليس الفرنسية لمنتجات الألبان تعهدت أمس بتعويض ضحايا التلوث بالسالمونيلا لكنها قالت إنها ستواصل تحقيقا قضائيا لتحديد المسؤول.

وأبلغ إيمانويل بيسنييه الرئيس التنفيذي للمجموعة، صحيفة "جورنال دي ديمانش" الأسبوعية أمس بأن شركته، إحدى أكبر شركات منتجات الألبان في العالم، "ستدفع تعويضات لكل أسرة تضررت".

ويمكن للعدوى بالسالمونيلا أن تكون خطرة على الحياة، ورفعت أسر أكثر من 30 طفلا أصابهم المرض في فرنسا بسبب حليب الأطفال الملوث سلسلة من الدعاوى القضائية.

المصدر: وكالات

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