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رئيس السلطة القضائية..

ايران لن تسكت على الحظر الامريكي الاخير

ايران لن تسكت على الحظر الامريكي الاخير
الإثنين ١٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس السلطة القضائية اية الله صادق املي لاريجاني انه ينبغي علي امريكا ان تدرك بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تسكت على الحظر الامريكي الاخير وستقوم بالرد المناسب على كل خطوة عدائية من جانب هذا البلد.

العالم - ايران

ولفت اية الله املي لاريجاني، خلال اجتماع كبار المسؤولين في السلطة القضائية اليوم الاثنين، الي قرار الحكومة الامريكية الرامي الي توسيع نطاق الحظر على ايران وبعض الشخصيات في الجمهورية الاسلامية بمن فيهم رئيس السلطة القضائية، ومؤسسات ذات صلة بحرس الثورة الاسلامية، قائلا ان فرض الحظر على رئيس احدى السلطات في بلد ما، يعد تخطيا لكافة الخطوط الحمر الدولية؛ مشددا بالقول "على امريكا ان تدرك بان ايران لن تسكت قبال هذا الاجراء".

واشار رئيس السلطة القضائية الي عدد من السياسات الامريكية علي مرّ التاريخ ضد الشعوب، وبما فيها قتل الابرياء في سوريا والعراق ولبنان وافغانستان واليمن وفيتنام؛ مصرحا "اننا لم نبالغ اذا وصفنا المسؤولين الامريكان ولاسيما الحاليين منهم في ضوء تصرفاتهم بانهم اكثر الكائنات كراهية في العالم".

وتابع قائلا: نحن نعتبر الحكومة الامريكية وليس شعب هذا البلد بانها الشيطان الاكبر، وان الجمهورية الاسلامية ستواصل نهجها بكل اقتدار وعبر الاتكال على قدرات الشعب الايراني.

وفي جانب آخر من تصريحاته، اشار رئيس السلطة القضائية في ايران الى الاتفاق النووي؛ مؤكدا على تنفيذ هذا الاتفاق في شكله الحالي؛ مردفا لا يمكن ايجاد اي تغيير في الاتفاق النووي او ربطه بقضايا اخرى؛ ومطالبا الدول الاطراف بالوفاء بهذا الاتفاق.

وفي معرض الاشارة الى حادث ناقلة النفط الايرانية، جدد اية الله املي لارجاني مواساتة مع اسر الضحايا سائلا الباري تعالى لهم بالصبر والسلوان وللمتوفين بعلو الدرجات؛ وقال ان البحارة الايرانيين يبذلون جهودا جهادية وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الخاصة.

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