البث المباشر
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط منطقة "قبر يوسف" شرق نابلس
قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الصوت والغاز السام بين منازل الفلسطينيين في بلدة حوسان غرب بيت لحم
مصادر فلسطينية: شبان فلسطينيون يغلقون شارع عمان في مدينة نابلس تصديا لاقتحام المستوطنين لمنطقة "قبر يوسف"
مصادر فلسطينية: حماس تقول إن الاختبار الحقيقي لقرارات المجلس المركزي هو تنفيذها فعليا على الأرض
مراسل العالم: المجلس المركزي الفلسطيني يؤكد وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال واعتبار اتفاق باريس الاقتصادي غير موجود
مراسل العالم: المجلس المركزي الفلسطيني يفوض اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتجميد الاعتراف بكيان الاحتلال
مراسل العالم:المجلس المركزي الفلسطيني يدعو في بيانه الختامي المجتمع الدولي ليكون راعيا لعملية التسوية بدلاً عن واشنطن
مراسل العالم: المجلس المركزي الفلسطيني يعتبر في بيانه الختامي أن الإدارة الأميركية أصبحت غير راعية لعملية التسوية
مراسل العالم: المجلس المركزي الفلسطيني يرفض في بيانه الختامي قرار الرئيس الأميركي فيما يتعلق بمدينة القدس
مراسل العالم: المجلس المركزي الفلسطيني يجدد وقف التنسيق الامني مع الاحتلال

نصائح لحماية العيون من "سارق البصر"

نصائح لحماية العيون من
الإثنين ١٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

نتيجةً للتقدم التكنولوجي السريع على مدى العقدين الماضيين، صار الكثير منّا يقضي جزءًا كبيرًا من يومه محدّقًا في شاشات، سواء كانت شاشات الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

العالم علوم وتكنولوجيا

ونتيجةً لذلك، أظهرت الدراسات أن ما بين 50% إلى 90% ممن يشغلون أعمالا مكتبية يعانون من إجهاد العين أو المشكلات الصحية المرتبطة بها مثل احمرارها أو الصداع أو الإجهاد العام، فكيف يمكنك تفادي تلك الأمور.

فحص سنوي

يسوق إليك تقرير صحيفة "الغارديان" البريطانية، سبعَ طرقٍ أولها إجراء اختبارات سنوية للعين، فإذا كنت تعمل على جهاز كمبيوتر كل يوم، يوصي الخبراء بإجراء فحص شامل للعين كل عام، للكشف عن المشكلات قبل أن تتفاقم.

وخلال هذا الاختبار، يجب عليك إخبار الطبيب بعدد المرات التي تستخدم فيها الهاتف وجهاز الكمبيوتر، كما يجب عليك أيضا قياس المسافة من عينيك إلى الشاشة في العمل لإخبار الطبيب بها.

مساحةً لعينيك

كلما اقترب الهاتف أو شاشة الكمبيوتر من عينيك، زادت صعوبة التركيز. وتشير الدراسات إلى أنه ينبغي ألا تقل المسافة عن 40 سم من العين، فإذا كانت تلك المسافة غير مناسبة لك وتزيد من صعوبة القراءة، فعليك بزيادة حجم النص، بدلا من تقريب الشاشة.

خُذ فواصل

من المهم محاولة أخذ فواصل منتظمة لمن يحدق باستمرار في الشاشة، لإعطاء عينيك فرصة للراحة. وأظهرت الدراسات أن العديد من العاملين في المكاتب لا يستغرقون أكثر من نصف ساعة في اليوم بعيدا عن جهاز الكمبيوتر الخاص بهم، ولكن من المستحسن أن تأخذ استراحة لمدة 15 دقيقة بعد كل ساعتين أمام الشاشة.

وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فإن الدراسة تقول إن مستويات إجهاد العين تقل كثيرا عندما يأخذ الموظفون أربع فترات راحة لمدة خمس دقائق على الأقل يوميا، بعيدا عن جهاز الكمبيوتر.

تقليل السطوع

السطوع هو أحد أكبر أسباب إجهاد العين، فكلما كان ضوء الشاشة أكثر سطوعصا من محيطه، يؤدي ذلك إلى إجهاد عينك، ولذلك تأكد من أنك تستخدم الهاتف أو الكمبيوتر وسط إضاءة مشرقة بما يكفي، وهناك ما يمكنك الاستعانة به، مثل ارتداء النظارات، إذ يوصي بعض الخبراء شراء العدسات العاكسة للضوء، لكي تقلل من تأثير سطوع الضوء.

كي تتجنب الإجهاد، هناك طريقة يوصي بها العلماء، وتسمى "20-20-20"، وتتلخص هذه الطريقة العلاجية في أن يبتعد الشخص عن جهاز الكومبيوتر كل 20 دقيقة، ثم يختار أي شيء آخر ويقف على بعد 20 قدمًا منه، ثم يحدق في هذا الشيء لمدة 20 ثانية. هذه الطريقة تريح عضلات العين، مما يساعد في تقليل الإجهاد.

غمز العينين 

ربما لا ندرك أهمية ذلك، لكن العلماء يشددون على أهمية أن يكون معدل ارتداد طرف العين نحو 15 مرة في الدقيقة، ولكن هذا المعدل ينخفض بمقدار الثلث تقريبا عند النظر إلى الشاشات، وهذا يقلل من رطوبة العين، لأن ماءها يتبخر بسرعة أكبر، ولذلك إذا زاد جفاف عينك نتيجة الاستخدام المفرط للشاشات، يوصي الخبراء إما باستخدام قطرات العين لترطيبها وتعويض ذلك الجفاف، أو ممارسة الغمز ببطء كما لو كنت تغلقها للنوم، وذلك 10 مرات كل 20 دقيقة.

ملاءمة الشاشة

يمكنك اتخاذ خطوات مثل تكبير النص، واستخدام شاشة حديثة ليست بها مشكلات فنية، وتحويل مستويات اللون في الشاشة بعيدا عن الطرف الأزرق نحو نهاية الأصفر، لأن شبكية العين تحتوي على جزيئات حساسة للضوء الأزرق؛ وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن التعرض الشديد المستمر للضوء الأزرق يمكن أن يتلف شبكية العين.

102-1

روابط ذات صلة

بديل طبيعي يغني عن حقن البوتوكس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

استهداف تجمعات مرتزقة العدوان في منفذ الخضراء بنجران

قتلى وجرحى بصفوف المرتزقة في تعز واحراق آليتين لهم

خلال استقباله رئيس البرلمان الجزائري.. لاريجاني: التطرف مشكلة العالم الاسلامي اليوم

حماس: مصداقية قرارات "المركزي" بتنفيذها العملي

لدي استقباله نظيره التركي.. لاريجاني يؤكد ضرورة تعاون ايران وتركيا امنيا بالمنطقة

فيما تصر السلطة على تغليظ العقوبات.. مقومات استمرار محاكم البحرين العسكرية تتهاوى

في بيانه الختامي.. المركزي الفلسطيني يرفض قرار ترامب حول القدس المحتلة

يلدريم يعزي العبادي والشعب العراقي بالتفجير الارهابي

رئيس برلمان اوروبا يندد بطرد برلمان تركيا نائبة كردية

نشرة بانوراما: "تفجيري بغداد المزدوج" و"الازمة الخليجية الى احتكاكات جوية"

الشرطة اليونانية تفرق المحتجين بالقنابل المسيلة للدموع

حماس: تشريح جثة المقعد ابو ثريا يثبت مسؤولية اسرائيل عن قتله 

بالفيديو...ابراهيم الجعفري يؤكد رفض بلاده لسياسة افتعال الازمات في المنطقة

روسيا تستأنف الرحلات الجوية إلى القاهرة مطلع فبراير

السيد نصر الله يلقي كلمة بوم الجمعة المقبل

إطلاق سراح محتجزين في "الريتز" بينهم مسؤول سعودي سابق

الجبير يلتقي موغريني في بروكسل..عما تحدث الجانبان؟

عباس لم يتغير..والدليل، تجنبه سحب الاعتراف وإلغاء أوسلو امام المركزي 

أول زيارة لسفراء مجلس الأمن الدولي إلى أفغانستان منذ 2010

لماذا يرشح لنا فيسبوك أصدقاء لا نعرفهم؟

الأکثر مشاهدة