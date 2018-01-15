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كم يبلغ سعر الليلة في "الريتز كارلتون" عقب رحيل الأمراء المحتجزين؟

كم يبلغ سعر الليلة في
الإثنين ١٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

اقترب فندق "ريتز كارلتون الرياض" من العودة إلى نشاطه الطبيعي وفتح أبوابه أمام النزلاء عقب قرار السلطات السعودية نقل المحتجزين إلى سجن "الحائر".

العالم - منوعات

أكد موظف في مكتب الحجز لوكالة "رويترز"، أنه سيتم قبول الحجوزات العادية بداية من 14 فبراير/ شباط المقبل.

ووفقا لواحد من أشهر مواقع حجز الفنادق على الإنترنت، يبلغ أقل ثمن للمبيت ليلة واحدة في الفندق 697 دولارا، ما يعادل 2614 رياال سعوديا.

يذكر أن فندق ريتز كارلتون الرياض يضم 492 غرفة وجناحا فضلا عن 21 فدانا من الحدائق.

وقال متحدث باسم مجموعة ماريوت الفندقية التي تملك علامة ريتز كارلتون التجارية في بيان: "يعمل الفندق في الوقت الحالي وفقا لتوجيهات السلطات السعودية وليس فندقا بالمعنى التقليدي".

ومن بين المحتجزين في الفندق بكر بن لادن رئيس مجلس إدارة "مجموعة بن لادن" كما كان الأمير متعب بن عبد الله محتجزا قبل أن يتم الإفراج عنه، كما تم نقل الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة ومالك شركة "المملكة القابضة" الاستثمارية من الفندق إلى سجن "الحائر".

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