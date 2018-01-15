إطلاق سراح محتجزين في "الريتز" بينهم مسؤول سعودي سابق

العالم - السعودية

ووفقاً لصحيفة “عكاظ” السعودية، نقلاً عن مصدر مطلع، فإن النيابة العامة أفرجت خلال اليومين الماضيين عن موقوفين في فندق “الريتز كارلتون الرياض” على ذمة قضايا فساد، من بينهم مسؤول كبير سابق، وقال المصدر: “إنه يتوقع الإفراج عن آخرين خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد استكمال ترتيبات التسوية الخاصة بقضاياهم”.

وكانت وكالة “رويترز″ ذكرت، أمس الأحد، أن الأمير الوليد بن طلال يتفاوض على تسوية محتملة مع سلطات البلاد، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق.

ووفقاً للوكالة، فإن مسؤولاً سعودياً، قال إن “الأمير المحتجز منذ نحو شهرين بتهمة الفساد، اقترح تسوية بمبلغ للحكومة مقابل الإفراج عنه، لكن هذا المبلغ أقل مما تطلبه السلطات، ولم يوافق عليه النائب العام السعودي حتى الآن”.

ويعيد فندق “ريتز كارلتون” قبول الحجوزات واستضافة الزبائن في شباط/فبراير بعدما تحول الى مقر لاحتجاز مسؤولين وامراء ورجال اعمال على خلفية تهم فساد منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حسبما اعلنت الاثنين مصادر في الفندق.

وقالت المصادر لوكالة فرانس برس “هناك تحضيرات لاعادة فتح الابواب في شباط/فبراير لكننا لا نعرف متى تحديدا”. ويتيح موقع الفندق للزبائن حجز غرف فيه ابتداء من 14 من الشهر المقبل.

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