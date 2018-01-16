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مصادر فلسطينية: مئات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف شرق نابلس بحماية قوات الاحتلال واندلاع موجهات عنيفة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل شابا خلال المواجهات المستمرة في محيط "قبر يوسف " شرق نابلس
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط منطقة "قبر يوسف" شرق نابلس
قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الصوت والغاز السام بين منازل الفلسطينيين في بلدة حوسان غرب بيت لحم
مصادر فلسطينية: شبان فلسطينيون يغلقون شارع عمان في مدينة نابلس تصديا لاقتحام المستوطنين لمنطقة "قبر يوسف"
مصادر فلسطينية: حماس تقول إن الاختبار الحقيقي لقرارات المجلس المركزي هو تنفيذها فعليا على الأرض
مراسل العالم: المجلس المركزي الفلسطيني يؤكد وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال واعتبار اتفاق باريس الاقتصادي غير موجود
مراسل العالم: المجلس المركزي الفلسطيني يفوض اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتجميد الاعتراف بكيان الاحتلال
مراسل العالم:المجلس المركزي الفلسطيني يدعو في بيانه الختامي المجتمع الدولي ليكون راعيا لعملية التسوية بدلاً عن واشنطن
مراسل العالم: المجلس المركزي الفلسطيني يعتبر في بيانه الختامي أن الإدارة الأميركية أصبحت غير راعية لعملية التسوية
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل شابا خلال المواجهات المستمرة في محيط "قبر يوسف " شرق نابلس
الإثنين ١٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش
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