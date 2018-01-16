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اشتباكات في تشيلي بعد وصول بابا الفاتيكان إلى البلاد

اشتباكات في تشيلي بعد وصول بابا الفاتيكان إلى البلاد
الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

أفادت إذاعة "بيو بيو" في تشيلي أن الاحتجاجات التي جرت في مدينة كونسيبسيون التشيلية بعد وصول بابا الفاتيكان فرنسيس إلى البلاد، تحولت إلى اشتباكات بين المحتجين والشرطة.

العالمالأميرکيتان

وأضافت الإذاعة أن الشرطة احتجزت أكثر من 30 شخصا.

وكانت المظاهرة غير الموافق عليها نظمتها حركة "بيو بيو، أوقف" التي توحد أكثر من 20 منظمة اجتماعية. وقالت الإذاعة إن المحتجين ينتقدون السلطات، لأنها تنوي أن تقدم لبابا الفاتيكان صورة لتشيلي لا تتفق مع الواقع. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وأضافت أن شرطة العاصمة سنتياغو احتجزت شخصين على الأقل جراء الاحتجاجات، مشيرة إلى المحتجين حاولوا تعليق لائحة كتب عليها شعارات فوق الشارع الذي كان من المفترض أن يمر به بابا الفاتيكان، كما منعوا حركة المرور فيه.

وكان بابا الفاتيكان وصل إلى تشيلي مساء أمس الاثنين. واستقبلته رئيسة البلاد ميشيل باشيليت في المطار.

ويبدأ الجزء الرسمي للزيارة اليوم الثلاثاء من خطاب فرنسيس في قصر لامونيدا الرئاسي.

يذكر أن بابا الفاتيكان يرافقه وفد كبير من كبار رجال الدين الكاثوليكي وبينهم أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.

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