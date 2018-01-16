اتفاق بين بنغلاديش وميانمار على استكمال عودة الروهينغا

العالم - أسيا و الباسفيك

وتم الاتفاق على ذلك خلال اجتماع بين البلدين لتنفيذ اتفاق وقعاه العام الماضي.

ولم يحدد بيان أصدرته وزارة الخارجية في بنغلاديش موعد بدء العملية، لكنه قال إن مساعي إعادة الروهينغا تقوم على أساس "اعتبار الأسرة وحدة واحدة" وإن ميانمار ستوفر مأوى مؤقتا للعائدين قبل إعادة بناء مساكن لهم.

من جهتها كتبت صحيفة "دايلي ستار" أن الاتفاق يقضي بتنظيم بنغلاديش 5 نقاط الترانزيت التي سيصل اللاجئون منها إلى مخيمين للاستقبال والإيواء المؤقت في أراضي ميانمار.

وكان وزير شؤون الضمان الاجتماعي والانتقال لميانمار فين ميات أفاد سابقا، بأن المخيم الانتقالي لللاجئين الذين مروا بعملية تأكيد شخصياتهم بمخيمات التصفية، قادر على استقبال 30 ألف شخص بوقت واحد. ومن المتوقع أن يتواجد اللاجئون في هذا المخيم لفترة قصيرة وسيعودون بعد ذلك إلى منازلهم.

وفر نحو 655 الفا من أقلية الروهينغا المسلمة من ولاية راخين في ميانمار إلى بنغلادش المجاورة منذ آب/أغسطس الماضي بسبب عمليات قمع قالت الأمم المتحدة إنها ترقى إلى "التطهير العرقي". ويشكل الأطفال نحو نصف هؤلاء اللاجئين.

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