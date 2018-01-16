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مدريد ستبقي سيطرتها على كتالونيا

مدريد ستبقي سيطرتها على كتالونيا
الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

حذر رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، من أن مدريد ستبقي على سيطرتها المباشرة على كتالونيا في حال حاول الرئيس السابق لهذا الإقليم كارليس بوتشيمون، إدارته مجددا من منفاه في بلجيكا.

العالم - أوروبا

وفي حديث أدلى به أمام أعضاء الحزب في مدريد، قال راخوي، إن على بوتشيمون أن يكون «متواجدا شخصيا» في كتالونيا ليحكم، وفي حال لم يحدث ذلك فستبقي الحكومة على سلطتها المباشرة على الإقليم التي فرضتها بعدما أعلن قادة كتالونيا الاستقلال في أكتوبر/ تشرين الأول.

ويعد بوتشيمون المرشح المفضل لدى الانفصاليين لقيادة كتالونيا مجددا بعدما فازت الأحزاب المؤيدة للانفصال بأغلبية مطلقة في الانتخابات الإقليمية التي جرت في ديسمبر/ كانون الأول.

لكنه يعيش في المنفى في بلجيكا، حيث فر ويخشى أن يتم اعتقاله بتهمة التمرد وإثارة الفتن وسوء استخدام الأموال العامة على خلفية دوره في محاولة انفصال الإقليم إذا عاد إلى إسبانيا.

وليتم انتخابه رئيسا للإقليم، عليه نظريا أن يكون متواجدا أثناء جلسة للبرلمان حيث يجري التصويت. إلا أنه يريد أن يظهر عبر الفيديو أو أن يكتب خطابا يقرأه شخص آخر.

وفي حال تم السماح بذلك، وهو ما يستبعده خبراء قانونيون، فسيتولى بوتشيمون الحكم من بلجيكا، وقد يحاول إدارة الإقليم عن بعد.

ولا يلقى الحكم المباشر من مدريد لكتالونيا ترحيبا في الإقليم الذي كان يتمتع بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي قبل أن يحاول قادته الانفصال عن إسبانيا.

ودفع التحرك آنذاك راخوي إلى إعلان سيطرة مدريد على الإقليم وإقالة حكومته وحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة جرت في ديسمبر/ كانون الأول.

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