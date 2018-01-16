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وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف يبحثان هاتفيا التحضيرات لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي
مقتل وإصابة عددا من مرتزقة العدوان السعودي خلال محاولة تسلل فاشلة بإتجاه مواقع عسكرية في التبة السوداء بمديرية خب والشعف بالجوف
مراسلة العالم: سقوط قذيفة صاروخية على حي مساكن برزة في دمشق مصدرها المجموعات المسلحة، تسببت بوقوع أضرار مادية
شرطة الاحتلال تقتحم مكتب إعمار المسجد الأقصى وتخطر بمنع العمل في المسجد الأقصى المبارك ومرافقه، مهددةً باعتقال من يتجاوز القرار
الأمم المتحدة: أكثر من 22 مليون يمني بحاجة الى مساعدات
الأمم المتحدة تنفي الأنباء عن عقد الجولة التاسعة من محادثات جنيف حول سوريا في مونترو السويسرية الأسبوع المقبل
إصابة 50 شخصا جراء اصطدام حافلة أطفال بمبنى سكني في ألمانيا
مفوضية الانتخابات العراقية تصادق على التحالفات الانتخابية وتحدد موعد تقديم قوائم المرشحين

فاينانشال تايمز: طيران الإماراتية يرفض التعليق على تقارير بشأن اعتراض من مقاتلات قطرية

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

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