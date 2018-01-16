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وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف يبحثان هاتفيا التحضيرات لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠١٨ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

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